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رياضة

هتافات ضد فينيسيوس تدفع ريال مدريد إلى طلب فتح تحقيق

Lebanon 24
15-03-2024 | 13:40
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قدم نادي ريال مدريد شكوى إلى الادعاء العام الإسباني يطلب فيها التحقيق في الهتافات العنصرية التي تم الإبلاغ عنها مؤخرا والتي استهدفت مهاجمه فينيسيوس جونيور خارج ملعبي أتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل مباراتين في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

 وقال ريال مدريد، الجمعة، إنه طلب من الادعاء العام طلب فحص لقطات من الكاميرات الأمنية خارج الملعبين "من أجل التعرف على مرتكبي الانتهاكات".

 أعاد فينيسيوس، الخميس، نشر مقطع مصور يظهر مشجعي أتلتيكو وهم يقفزون ويهتفون قائلين "فينيسيوس شمبانزي" قبل أن يلعب الفريق مع إنتر ميلانو يوم الأربعاء.

 نشر المقطع المصور في البداية على موقع "أجنتي ليبري" الإلكتروني المعني بأخبار الرياضة.

 وكانت هناك أيضا تقارير عن هتافات كراهية بحق فينيسيوس قبل مباراة برشلونة ونابولي الثلاثاء.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، مقطعا مصورا هتفت فيه جماهير برشلونة قائلة "مت، فينيسيوس"، قبل فوز الفريق بنتيجة 3-1.

 وقال النادي الإسباني: "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة من العنصرية والتمييز والكراهية بحق لاعبنا فينيسيوس جونيور، والتي كانت يا للأسف مصدر قلق متكررا ومستمرا لبعض الوقت".

 كانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت، يوم الخميس، أنها ستبلغ مكتب المدعي العام بجرائم الكراهية.

 وتعرض فينيسيوس، وهو صاحب بشرة سمراء، لإهانات عنصرية متكررة خلال المباريات خارج أرض فريقه بإسبانيا، خاصة في الموسمين الماضيين.

( سكاي نيوز)
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