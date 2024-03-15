"غزو النحل" يوقف مباراة تنس في بطولة إنديان ويلز

شهد ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأميركية توقفا موقتا للعب بسبب "غزو النحل" للملعب واللاعبين.

ونشر حساب البطولة على حسابه في تطبيق "اكس" منشورا يعلن تعليق اللعب بسبب "غزو النحل"، مرفقا برمز تعبيري لنحلة.

وظهر اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، في الفيديو، وهو يحاول التعامل مع النحل بينما كان يخوض مباراة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وسط حالة من الارتباك والضحك من جانب الجمهور.

وتعرّض ألكاراز البالغ 20 عاما للدغة على الجبين وأجبر على ترك الملعب بشكل موقت بسبب "غزو النحل" خلال مواجهته في الدور ربع النهائي امام زفيريف، بعد شوطين فقط من انطلاق المباراة.

وتوقفت لنحو ساعتين لكنه لم يواجه أي عقبة لتحقيق فوز سهل على حساب الألماني 6-3 و6-1، ليثأر من خسارته أمام زفيريف في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

( mtv)