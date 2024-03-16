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رياضة

بنفس الطريقة.. علي البليهي يكشف كيف استفز رونالدو وميسي

Lebanon 24
16-03-2024 | 00:00
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كشف مدافع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، علي البليهي، كواليس مشادته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر.

 وسبق أن دخل البليهي في مشادة قوية مع ميسي خلال مواجهة الأرجنتين والسعودية (1-2) ضمن الجولة الأولى من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

 كما اشتبك البليهي مع رونالدو خلال عدة مناسبات بعد انضمام الأخير إلى صفوف نادي النصر بداية منذ كانون الثاني 2023.

 وعن هذا الأمر، قال البليهي في تصريحات عبر برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" الذي يعرض عبر شبكة قنوات "إم بي سي": "بالتأكيد مواجهة رونالدو وميسي صعبة للغاية، لكنني أجيد التعامل معهما".

 وأضاف: "عندما أواجه رونالدو أقول له إن ميسي هو الأفضل والعكس صحيح أثناء اللعب ضد أسطورة الأرجنتين".

وتطرق للحديث عن المهاجم الأفضل في الدوري السعودي، وقال البليهي: "أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد هو الأفضل".

 واختتم: "هو أفضل من كريم بنزيما لاعب الاتحاد، وأندرسون تاليسكا نجم النصر".

( روسيا اليوم)

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