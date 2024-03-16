Advertisement

رياضة

من ركلة جزاء.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1175633-638461555839410487.jpg
Doc-P-1175633-638461555839410487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاع نادي النصر ان يحقق فوزا ثمينا على ملعب مضيفه الأهلي (1-0) في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويدين فريق النصر "العالمي" بالفضل في انتصاره لقائده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء، في الدقيقة 68 من زمن اللقاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.
 
Advertisement
 
ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في دوري "روشن"، مقلصا الفارق إلى 9 نقاط بينه وبين المتصدر نادي الهلال، قبل مباراته أمام ضيفه ضمك مساء اليوم السبت.
بينما تعرض فريق الأهلي لأول هزيمة على أرضه في الموسم الحالي، ليتوقف رصيده عند 47 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.(روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2024-03-16
05:13 | 2024-03-16
05:00 | 2024-03-16
04:00 | 2024-03-16
03:00 | 2024-03-16
00:00 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24