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رياضة

قرارات هامة للفيفا بشأن كأس العالم للناشئين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-03-2024 | 05:00
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مؤخرا إقامة كأس العالم تحت 17 عاما سنويا بدلا من إقامتها كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة اعتبارا من 2025.

وأوضح الفيفا أن كأس العالم تحت 17 ستشهد توسعا لتشمل 48 منتخبا، كما هو الحال في النسخ المقبلة من كأس العالم للكبار.
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كذلك ستقام كاس العالم تحت 17 عاما للسيدات سنويا اعتبارا من 2025 وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع يشمل 24 منتخبا حتى عام 2029، علما بأن نسخة 2022 شهدت مشاركة 16 منتخبا فقط.

وذكر الفيفا "جاء ذلك عقب دعوة عالمية لإبداء الاهتمام باستضافة البطولتين، وانصب التركيز على الاستفادة من استخدام البنى الأساسية الخاصة بكرة القدم الموجودة بالفعل من أجل كفاءة المنافسات واستدامتها".

وأقيمت آخر نسخة من كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2023 وقد توجت ألمانيا بلقبها للمرة الأولى، بينما أحرزت إسبانيا لقب بطولة السيدات في 2022.

وأعلن الفيفا أيضا رصد مبلغ قياسي قدره 2.25 مليار دولار للاستثمار في تطوير كرة القدم خلال الدورة بين عامي 2023 و2026.

وأفاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماع مجلس الفيفا "عبر حوكمته المالية القوية، فإن الفيفا بصدد تجاوز الميزانية المستهدفة للدورة ما بين 2023 و2026 وهي 11 مليار دولار".

وطالب إنفانتينو أيضا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية، وقد دعا في شباط الماضي بمعاقبة أي فريق يقوم مشجعوه بتصرف عنصري، باعتباره خاسرا للمباراة.

كما نشر الفيفا تقريره السنوي، قائلا إنه حقق إيرادات بقيمة 1.17 مليار دولار في 2023، بزيادة 53 في المئة مقارنة بعام 2019، أول عام في الدورة السابقة. (سكاي نيوز)


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