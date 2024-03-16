"أزمة جوارب" تؤجل لقاء فريقي تشلسي وأرسنال.. إليكم ما حدث

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يبدو ان "أزمة جوارب" هيمنت على لقاء تشلسي وضيفه أرسنال، في الدوري الإنكليزي الممتاز للسيدات، أمس الجمعة.فقد فاز تشلسي المتصدر 3-1 على جاره صاحب المركز الثالث بفضل هدف لورين جيمس وثنائية سيوكي نوسكين، الجمعة، ليتقدم بفارق 3 نقاط في صدارة الدوري، عقب تأجيل انطلاق المباراة بسبب تشابه الجوارب بين الفريقين.وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده إلى 40 نقطة متقدما على مانشستر سيتي، الذي سيحل ضيفا على برايتون، الأحد، كما يتقدم بفارق 6 نقاط عن أرسنال.وتأجلت انطلاقة المباراة المهمة على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعدما ارتدى الفريقان نفس الجوارب البيضاء، مما أجبر الفريق الزائر على القيام بزيارة سريعة لمتجر الهدايا التذكارية الخاص بتشلسي لشراء جوارب مختلفة.وظهر أرسنال بجوارب بيضاء معتادة، وهو نفس اللون الذي يستخدمه تشلسي متصدر الدوري أثناء اللعب على أرضه.لذلك كان لا بد من تأجيل بداية المباراة لنصف ساعة.وعندما عاد الفريقان في النهاية لاستكمال عمليات الإحماء قبل المباراة، ذكرت محطة "سكاي سبورتس" أن تشكيلة أرسنال اشترت جوارب داكنة من متجر تشلسي، وارتدتها اللاعبات بعد وضع شريط لاصق فوق شعار صاحب الأرض الموجود على الجوارب.(سكاي نيوز)