أبرزها معركة "الريال والسيتي".. 4 مواجهات نارية في ربع نهائي "الأبطال"

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شكّلت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سُحبت الجمعة داخل مقرّ الاتحاد الأوروبي "يويفا"، "صدمة" لبعض عشاّق الفرق، حيث أسفرت نتائجها عن 4 مواجهات قوية، أبرزها تلك المواجهة التي ستجمع "مانشستر سيتي" الإنكليزي "حامل اللقب"، بفريق "ريال مدريد" الإسباني الأكثر تتويجاً بكأس "ذات الأذنين".القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات الكروية في أوروبا، أجريت دون وجود أي قيود تخص مواجهة بين فريقين من نفس البلد، أو أي موانع أخرى، وهو ما أسفر عن وجود عدّة مبارايات "نارية" بين "عمالقة" القارة "العجوز".وبالإضافة إلى مواجهة الريال" مع "السيتي"، سيشهد الدور ربع النهائي أيضاً 3 مواجهات قوية أخرى، هي "أرسنال" مع "بايرن ميونخ"، و"أتلتيكو مدريد" مع "بوروسيا دورتموند"، و"باريس سان جيرمان" مع "برشلونة".هذه النسخة من البطولة، هي الثالثة على التوالي في دوري "الأبطال" التي يلتقي خلالها "مانشستر سيتي" حامل اللقب مع "الريال"، بعدما سبق أن التقيا في نصف النهائي في الموسمين الماضيين. وخسر حينها "الملكي" في نصف نهائي موسم (2021-2022)، على ملعب الاتحاد بنتيجة (3-4)، قبل الفوز "الملحمي" على أرض "البرنابيو" بنتيجة (3-1)، ليقطع "الأبيض"، تذكرة العبور للنهائي.أما الصدام الأخير، فكان في نصف نهائي الموسم الماضي، وتعادلا (1-1) في ملعب "البرنابيو"، قبل فوز "المان سيتي" على أرضه 4-0. وهذه المواجهة الآن ثأرية للغاية، وتعتبر نهائي مبكر، حيث يخوض "الريال" ربع النهائي للموسم الثالث توالياً ويمنّي النفس بالمحافظة على تقليده بتجاوزه، كما فعل في المناسبات الـ11 الأخيرة التي وصل فيها إلى هذا الدور.وستقام مواجهة الذهاب في "قلعة البرنابيو"، الثلاثاء 9 نيسان المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد"، يوم 16 من الشهر ذاته.سيعود "بايرن ميونخ"، الذي يمتلك 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لمواجهة "أرسنال" في البطولة بعد غياب 7 أعوام، وذلك للمرّة الخامسة في الأدوار الإقصائية. وكان قد تأهلّ "البافاري" في كل من المناسبات الأربع السابقة التي التقى فيها مع "الغانرز"، وجميعها في دور الـ16 من المسابقة القارية.وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن أكبر 4 هزائم تعرّض لها "أرسنال" في تاريخ مشاركاته في البطولات الأوروبية، من ضمنها 3 على يد "بايرن ميونخ"، بجانب خسارة واحدة أمام "ميلان" الإيطالي.وستقام المباراة في 9 نيسان المقبل على ملعب "الإمارات" معقل "الغانرز"، فيما تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع في ملعب "أليانز أرينا" معقل "بايرن ميونخ"."أتليتكو" في إختبار قويمن جانبه، يلتقي "بوروسيا دورتموند" الفائز بالبطولة عام 1997، مع "أتلتيكو مدريد" في المواجهة الثالثة بينهما بدوري "الأبطال". وسبق أن التقى الفريقان بدور المجموعات للبطولة موسم 1996-1997، حيث فاز "دورتموند" بهدف نظيف على ملعب "أتلتيكو"، الذي فاز في لقاء الإياب ( 2-1 ) على ملعب الفريق الألماني. كما لعب الفريقان أيضاً في الدور ذاته لموسم 2018-2019، حيث انتصر الألماني برباعية نظيفة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، قبل أن يفوز الإسباني بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي جرت في العاصمة الإسبانية.ويستضيف "أتلتيكو مدريد" نظيره في لقاء الذهاب يوم الأربعاء 10 نيسان، على أن يرحل لملعب "سيغنال إيدونا بارك" لخوض لقاء الإختبار الأخير أي مباراة الإياب، يوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر.في المقابل، تعدّ هذه هي المواجهة الأولى، التي يلتقي خلالها "برشلونة" الفائز باللقب 5 مرّات، مع "باريس سان جيرمان" في دوري "الأبطال" منذ مباراتهما في ثمن نهائي موسم 2020-2021، حينما فاز الفريق الفرنسي برباعية نظيفة ذهاباً في إسبانيا، ثم تعادلا 1-1 إيابا في باريس.وستقام مواجهة الذهاب في معقل الباريسيين "بارك دي برانس" يوم 9 نيسان المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب في معقل "البلوغرانا" أي ملعب "مونتجويك"، يوم 16 من الشهر ذاته.ويواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني، احتمال غياب 6 من لاعبيه عن مواجهة ضيفه "سان جيرمان"، في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال لقاء الذهاب، بحسب ما ذكرته شبكة "كانال سبورتر" الفرنسية. وهم: لامين يامال، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونغ، فيران توريس، سيرجي روبيرتو، جواو فيليكس، فيما يسابق دي يونغ وبيدري، لاعبا الوسط، الزمن للتعافي من إصابات مختلفة قبل مواجهة "سان جيرمان".في المقابل، سيخوض بطل فرنسا مباراة الذهاب، دون لاعبه المغربي أشرف حكيمي، بسبب الإيقاف.