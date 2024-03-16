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رياضة

صلاح يثير الجدل بإطلالة في زي "غريب" (صورة)

Lebanon 24
16-03-2024 | 12:00
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شارك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، صورة له بزي "غريب"، فتباينت ردود الفعل والتعليقات عليها.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطالا فضفاضا وسترة باللون الأزرق الفاتح والسماوي والأصفر والأبيض، مع حذاء أبيض.
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وبدا شكل البنطال الفضفاض غريبا بعض الشيء، مما جلب للنجم المصري بعض التعليقات التي كان من بينها الساخر والمشيد والمؤيد.

فقد كتب أحد المتابعين عبر حساب محمد صلاح بموقع "إكس": "مو صلاح.. اختيارك في الملابس من الدرجة الأولى".

بينما سخر آخر من ملابس صلاح ووضع صورة لزي غريب آخر ارتداه جوليس كوندي لاعب منتخب فرنسا وفريق برشلونة الإسباني، مع تعليق: "كوندي فكرة"، في إشارة لغرابة ملابس مهاجم ليفربول.
 
وعلق أحدهم: "والله أستحي ألبس هيك"، واستنكر ثالث بقوله: "ليه كده".
 
ودعا آخر محمد صلاح للعب لفريق مانشستر سيتي من خلال عبارة: "لايق عليك الأزرق والأبيض"، مع صورة قلب سماوي في إشارة لقميص فريق مانشستر سيتي "السماوي".

بينما لم تتطرق بعض التعليقات إلى الزي، واكتفت بتوجيه رسائل دعم لصلاح، مثل "الملك المصري" و"الأفضل في تاريخ كرة القدم"، و"أفضل جناح في التاريخ". (روسيا اليوم)
 
بين السخرية والدعم.. محمد صلاح يثير الجدل بإطلالة في زي
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