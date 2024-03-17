وفاة حارس موريتانيا.. واتحاد كرة القدم في بلاده ينعيه بهذه الطريقة

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، وفاة حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك، محمد المختار، عن عمر ناهز 22 عاما.

وذكر الاتحاد الموريتاني أن محمد المختار، البالغ من العمر 22 عاما، قد فارق الحياة، صباح السبت، في مدينة نواكشوط.

وقال الاتحاد الموريتاني، في بيان: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تنعي الاتحادية الموريتانية لكرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك الشاب محمد المختار؛ الذي وافته المنية صباح اليوم السبت في نواكشوط.

عرف الشاب الفقيد بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، فكان مثالا بين زملائه للإخلاص في العمل، والالتزام المهني، بأخلاق عالية واحترام كبير. ورغم صغر سنه إلا أن ذلك لم يمنعه من التدرج سريعا من حراسة مرمى منتخبنا للناشئين، بمنتخبي الشباب والآمال، حتى وصل سريعا إلى قائمة المنتخب الوطني الأول.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحيى، باسمه شخصيا، ونيابة عن كافة أعضاء الاتحادية، إلى أسرة الفقيد وعائلته الكريمة، بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل".

وذكرت تقارير صحفية في موريتانيا أن حارس المرمى محمد المختار قد تعرض لإصابة خطرة خلال تدريبات ناديه الجمارك منذ قرابة أسبوع، وتم نقله على أثرها للمستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

وقرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لمسابقة الكأس، التي كانت مقررة إقامتها مساء السبت، على أن يتم تحديد موعد آخر لها.

( روسيا اليوم)