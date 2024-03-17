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رياضة

إنجاز جديد لـ"هاري كاين"

Lebanon 24
17-03-2024 | 02:00
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رفع هاري كاين رصيده من الأهداف إلى 31، في أكبر حصيلة تهديفية لأي لاعب في موسمه الأول بالدوري الألماني.

كما أنه حصل على أفضل سجل تهديفي في الدوري لكين قائد إنجلترا، الذي كلف بايرن 100 مليون يورو، في أغلى صفقة في المسابقة.
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لكنه خرج من الملعب مصابا في الدقيقة 81، بعدما اصطدم بالقائم، وتداخلت قدمه في الشباك من الخارج، وتعرض لالتواء في الكاحل خلال مباراة مع دارمشتاد أمس السبت.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن: "تعثر وسقط في الشباك والتوى كاحله. يضع الثلج عليه الآن، ليس هناك تشخيص بعد. يجب علينا الانتظار لنرى، وآمل ألا يكون الأمر خطيرا".(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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