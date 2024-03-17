فوز لبناني في دبي.. طفل يحتل المركز الأول في "بطولة الجمباز"

حقق الفتى علي باسم لمع (من مدينة النبطية)، فوزاً بالمركز الاول لفئته العمرية في بطولة الأكاديميات والأندية العربية والاسيوية لرياضة الجمباز، والتي مثل فيها لبنان، واقيمت في امارة دبي في الامارات العربية المتحدة وشارك فيها لاعبون من دول عربية وأجنبية.

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