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رياضة

فوز لبناني في دبي.. طفل يحتل المركز الأول في "بطولة الجمباز"

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:40
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حقق الفتى علي باسم لمع (من مدينة النبطية)، فوزاً بالمركز الاول لفئته العمرية في بطولة الأكاديميات والأندية العربية والاسيوية لرياضة الجمباز، والتي مثل فيها لبنان، واقيمت في امارة دبي في الامارات العربية المتحدة وشارك فيها لاعبون من دول عربية وأجنبية.
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