ريال مدريد يطيح بـ "أوساسونا"

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عبر ريال مدريد المتصدر عقبة مستضيفه أوساسونا بنجاح بالتغلب عليه بأربعة اهداف مقابل هدفين السبت في المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وافتتح ريال مدريد التسجيل سريعاً عن طريق نجمه ومهاجمه فينيسيوس جونيور في الدقيقة 4، إلا أن فرحة الضيوف لم تستمر كثيراً حيث عادل أوساسونا النتيجة سريعاً جداً عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 7.وفي الدقيقة 18 أعاد داني كارفاخال ريال مدريد إلى التقدم بتسجيله الهدف الثاني قبل أن يتمكن الدولي المغربي إبراهيم دياز من تسجيل الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة 61.وبعد ذلك بثلاث دقائق وتحديداً في الدقيقة 64 استطاع فينيسيوس إحراز ثاني أهدافه ورابع أهداف ريال مدريد.وفي الدقيقة 90+1 تمكن ايكير مونيوز من تسجيل الهدف الثاني لأوساسونا.وعزز الميرينغي صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 72 نقطة، ومن جانبه تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة. (بي ان سبورتس)