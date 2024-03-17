حكيمي يقترب من العودة إلى ريال مدريد

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بدأ نادي باريس سان جيرمان محاولة تجديد عقد نجمه أشرف حكيمي لما بعد 2026، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية عودة اللاعب المغربي إلى صفوف ريال مدريد.وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن سان جيرمان لا يرغب في التفريط بخدمات الدولي المغربي، رغم أنه لم يعد يتردد في رحيل أي اسم كبير بالفريق، كما فعل من قبل مع ليونيل ميسي، سيرجيو راموس، ونيمار.وأوضحت: "سان جيرمان يريد تجديد عقد حكيمي لمدة موسمين آخرين أو ثلاثة، من أجل منع أي نادٍ خارجي من محاولة ضمه فى المستقبل القريب".