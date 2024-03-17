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رياضة

حكيمي يقترب من العودة إلى ريال مدريد

Lebanon 24
17-03-2024 | 11:01
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بدأ نادي باريس سان جيرمان محاولة تجديد عقد نجمه أشرف حكيمي لما بعد 2026، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية عودة اللاعب المغربي إلى صفوف ريال مدريد.

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن سان جيرمان لا يرغب في التفريط بخدمات الدولي المغربي، رغم أنه لم يعد يتردد في رحيل أي اسم كبير بالفريق، كما فعل من قبل مع ليونيل ميسي، سيرجيو راموس، ونيمار.
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وأوضحت: "سان جيرمان يريد تجديد عقد حكيمي لمدة موسمين آخرين أو ثلاثة، من أجل منع أي نادٍ خارجي من محاولة ضمه فى المستقبل القريب".
 
وذكرت لوباريزيان أن إدارة سان جيرمان بدأت المفاوضات مع حكيمي لتمديد تعاقده، كونه من الركائز الأساسية للفريق الفرنسي.

وانتقل أشرف حكيمي  لصفوف سان جيرمان قادماً من إنتر ميلان في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو، ووقع النجم المغربي على تعاقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2026.
 
 

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