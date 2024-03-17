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رياضة

بوستيكوغلو: لا أعتبر المركز الرابع جائزة

Lebanon 24
17-03-2024 | 11:40
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أكد مدرب توتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوغلو، بعد هزيمة فريقه اللندني 3-0 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، أنه في المقام الأول يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة، ويفضل هذا الهدف على الحصول على مكان في المربع الذهبي في البطولة.
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رداً على سؤال حول فرصة فريقه في الحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم، وهو المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قال المدرب الأسترالي للصحافيين: "لا أعتبر المركز الرابع جائزة، لا أريد الحصول على المركز الرابع في النهاية دون أن ننمو ونتطور كفريق".

وأضاف بوستيكوغلو: "سيكون المركز الرابع عظيماً إذا شعرت أننا تطورنا كفريق، وأننا نحقق شيئاً سيمنحنا النجاح في الموسم المقبل، لكن المركز الرابع ليس هدفنا، لو حصلنا على المركز الخامس في نهاية الموسم، وشعرت أنا بأننا أصبحنا فريقا قادراً على المنافسة والتحدي الموسم المقبل فإنني لن أشعر بخيبة أمل".

وسيلتقي توتنهام في الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز مع لوتون تاون السبت المقبل.
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