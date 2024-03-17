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رياضة
هذه آخر تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت.. وحقيقة تدخل محمد صلاح لعلاجه
Lebanon 24
17-03-2024
|
17:01
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي، أن حالة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، في تحسن وهناك تكليف من الوزارة بمتابعة الحالة بشكل يومي.
وكان قد تعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد الاسكندري، يوم الاثنين الماضي، ونقل إلى مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية، مصابا بالإغماء، وفاقدا للنطق تماما، وتحسنت حالته تدريجيا خلال الأيام الماضية، ولا يزال تحت الملاحظة.
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وقال الشاذلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "حالة أحمد رفعت في تحسن، وهناك تكليف من الوزارة بمتابعة الحالة بشكل يومي، ويشرف على اللاعب كونسلتو طبي على أعلى مستوى، وتجاوزنا المرحلة الحرجة والخطرة، وستتحسن حالته بشكل أسرع خلال الأيام المقبلة، في ضوء الأجهزة المتخصصة التي يتم العمل بها".
وعن تواصل محمد صلاح لسفره للعلاج خارج مصر، قال الشاذلي: "منذ اليوم الأول، طرحنا فكرة نقل أحمد رفعت لمستشفى أكثر تخصصًا بالقاهرة أو الإسكندرية، أو سفره إلى خارج مصر لتلقي العلاج اللازم، لكننا تأكدنا أن المستشفى التي يتواجد بها كل الرعاية الطبية التي يحتاجها، سواء تم نقلها من مستشفيات أخرى أو الأطقم الطبية، وهناك جانب آخر أنه كان من المستحيل نقل أو سفر اللاعب في البداية إلى أي مستشفى آخر، ولا ينقصه أي شيء من الرعاية الطبية وكل ما يحتاجه متوفرا".
وأضاف: "أشرف صبحي طلب من اللجنة الطبية العليا بالوزارة تقريرا يوميا عن حالة أحمد رفعت، وحتى اليوم لا توجد إجابة قاطعة من الأطقم الطبية عن سبب ما حدث، وسيقدم الوزير تقريرا مفصلا عن حالة أحمد رفعت خلال الأيام المقبلة، وسيكشف خلاله هل كان هناك أمور طارئة يمكن القيام بها لإنقاذ اللاعب بشكل أسرع وتم التغاضي عنها أو الإهمال بها؟ وسيعتمد ذلك على التقارير الطبية".
وأتم: "خلال التقرير سيتم عرض الحالة من بداية الأزمة وكيف وصلت إلى هذه المرحلة، وما الذي قام به أحمد رفعت قبل المباراة وهل كان يجب أن يتم الكشف عليه طبيا أم لا، وما تلاها من أمور بدخول سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى، سيكون التقرير شاملا وافيا لكل الجوانب". (روسيا اليوم)
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