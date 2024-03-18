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رياضة

القبض على مشجعين من "مانشستر يونايتد" عقب مباراة ضد "ليفربول"

Lebanon 24
18-03-2024 | 00:55
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ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية إن الشرطة ألقت القبض على عدد من مشجعي مانشستر يونايتد عقب مباراة الفريق ضد ليفربول.

ذكرت الصحيفة أن اتحاد الكرة الإنكليزي أكد أن شرطة مانشستر ستجري تحقيقات بشأن وجود هتافات من بعض المشجعين حول كارثة هيلزبرة الشهيرة التي وقعت لجمهور ليفربول في 1989.
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ولفتت إلى أن الاتحاد أصدر بياناً قال فيه سيقوم "بالتنسيق والدعم مع شرطة مانشستر الكبرى في أعقاب التقارير عن "هتافات مأساة" مزعومة في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الأحد بين مانشستر يونايتد وليفربول.

وأوضحت: "قيل إنه تم سماع هتافات تشير بشكل غير مباشر إلى كارثة هيلزبرة في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في كأس الاتحاد الإنكليزي".

وأضافت: أدان الاتحاد الإنكليزي الهتافات المزعومة، قائلا إنهم عازمون على القضاء على هذا السلوك".

وجاء في البيان: "نحن على علم بالمأساة التي تم الإبلاغ عنها خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول، وسوف نتواصل مع شرطة مانشستر الكبرى وندعمها".

وواصل: "نحن ندين بشدة أي هتافات مسيئة ومسيئة وتمييزية في ملاعب كرة القدم، ونحن مصممون على القضاء على هذا السلوك، إنه أمر غير مقبول تماماً ويمكن أن يكون له تأثير دائم ومدمر على الأشخاص والمجتمعات داخل لعبتنا، يجب أن يتوقف، ونحن ندعم أي ناد وجماهيره الذين يحاولون القضاء على هذا الأمر من المدرجات".
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