Advertisement

رياضة

رائحة الموت تفوح منها.. ماذا يجري بمدينة ميسي؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1176414-638463747791152533.jpg
Doc-P-1176414-638463747791152533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرف مدينة روزاريو في جميع أنحاء العالم، بأنها المكان الذي ولد فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن في الآونة الأخيرة، فقدت المدينة الأرجنتينية سمعتها الجيّدة، بعدما تحولت إلى أحد أعنف المدن في البلاد اللاتينية.
Advertisement
 
فمنذ أن غادر ميسي وعائلته إلى برشلونة، تغيرت المدينة الأرجنتينية التي كانت تتمتع بالاستقرار، وأصبحت الآن ذات أعلى معدل جرائم قتل في جميع أنحاء الأرجنتين، وباتت عاصمة الاتجار بالمخدرات.

وقال تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الكاتالونية: "كان لمهربي المخدرات دائما وجود في روزاريو، لكن العنف اندلع بعد تعيين الرئيس الجديد لمقاطعة سانتا في، إذ أعلن ماكسيميليانو بولارو، بمجرد انتخابه رئيسا، الحرب على العصابات التي تعيش في المدينة، وهذا القرار أطلق العنان للعنف الشديد لمهربي المخدرات، الذين يهدفون إلى إظهار تفوقهم وإعلان أنهم يسيطرون على الإقليم".

وبعد موجة العنف التي وقعت السبت الماضي، في المدينة، مع أربع جرائم قتل عشوائية أمر بها تجار المخدرات، ضرب الشلل الاجتماعي روزاريو، وكانت كرة القدم أيضا ضحية لهذا الوضع، وأعلنت رابطة روزاريو لكرة القدم أن جميع الأنشطة التي تنظمها توقفت إلى أجل مسمى، بسبب انعدام الأمن في المدينة والحداد على الضحايا، ولم يشمل القرار أندية الدرجة الأولى، مثل نيولز أولد بويز أو روزاريو سنترال، الذين واصلوا نشاطهم الرياضي، لكن مبارياتهم تلعب وسط ظروف صعبة، إذ تواجد أكثر من 520 جنديا في مباراة نيولز وبلاتنسي، التي لعبت، السبت الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت عصابات المخدرات مدى قوتها، عندما تواجد ميسي في مباراة اعتزال زميله ماكسي رودريغيز، في 24 حزيران 2023، إذ تم عرض "تيفو" عملاق مع رسالة "نحن أبعد من كل شيء".

روزاريو، التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم بكونها مسقط رأس ميسي، هي حاليا في وضع صعب بسبب العنف والخطر والذعر. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:38 | 2024-03-18
05:30 | 2024-03-18
00:55 | 2024-03-18
00:00 | 2024-03-18
19:49 | 2024-03-17
17:01 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24