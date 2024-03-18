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رياضة

ليفربول يتفاعل مع هدف صلاح التاريخي في شباك مانشستر يونايتد

Lebanon 24
18-03-2024 | 16:00
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تغنى حساب نادي ليفربول على منصة "إكس" بالنجم المصري محمد صلاح بعدما سجل هدفا تاريخيا في شباك مانشستر يونايتد خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 وسجل صلاح الهدف الثاني في المباراة التي خسره فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس أندريه أونانا إلى المرمى.

وبفضل هذا الهدف، أصبح صلاح أول لاعب يهز شباك نادي مانشستر يونايتد في خمس مباريات متتالية في معقله، ملعب "أولد ترافورد".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورة لصلاح من المباراة، مشيدا باللاعب البالغ من العمر 31 عاما، حيث كتب : "أنت ملك قبل أن تصبح ملكا".

( روسيا اليوم)
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