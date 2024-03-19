النصيري يوضح أسباب مشادته مع مدربه

كشف مهاجم نادي إشبيلية، المغربي يوسف النصيري، سبب مشادته مع مدربه كيكي سانشيز فلوريس بعد استبداله في لقاء فريقه ضد سلتا فيغو أمس الأحد ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وقرر سانشيز إخراج النصيري الذي سجل في الدقيقة 19 هدف التقدم لإشبيلية (1-0)، بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، ودفع باللاعب دودي لوكيباكيو بدلا من المهاجم المغربي الذي اعترض بشدة على قرار مدربه ودخل معه في مشادات حادة قبل جلوسه في مقعده في دكة البدلاء.

واللافت أن إشبيلية فرط في تقدمه بعد خروج النصيري ليخسر المباراة بنتيجة 1-2.

وقال النصيري عن مشادته مع مدربه في تصريحات أبرزتها صحيفة "ريليفو": "لم يحدث أي شيء، كان التغيير قاسيا، هذه العصبية تكون في المباريات، أنا دائما أرغب بمساعدة فريقي، وبما أن النتيجة كانت 1-0 لم أكن أريد الخروج من الملعب، يجب أن ننسى ما حدث، هذه أشياء تحدث دائما".

كما قال النصيري في تصريحات أخرى نشرها الحساب الرسمي لنادي إشبيلية: "هذه الأمور تحدث دائما (في مباريات كرة القدم)، وعلينا أن ننسى ما حدث ونستعد للمباريات المقبلة لتحقيق الفوز وترك الأمور تهدأ".

( روسيا اليوم)