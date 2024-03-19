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رياضة
بعد الهجوم على لاعبيه.. فنربخشه قد ينسحب من الدوري التركي
Lebanon 24
19-03-2024
|
00:36
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بعد تعرض بعض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبو، أعلن نادي فنربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، إنه يفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور بعد انتصار الفريق خارج أرضه مطلع الأسبوع الحالي.
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وسيعقد فنربخشه اجتماعا لجمعية عمومية طارئة في الثاني من أبريل حسبما قرر مجلس الإدارة اليوم.
وجاء في بيان للنادي أن نقاط جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن تقييم الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث "بما في ذلك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري الممتاز".
وأدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) الحادث في وقت سابق اليوم، قائلا إن العنف في الدوري التركي الممتاز "غير مقبول".
ويحتل فنربخشه المركز الثاني في الترتيب برصيد 79 نقطة من 30 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة سراي ومتقدما بفارق 30 نقطة على طرابزون سبور الثالث.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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