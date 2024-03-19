Advertisement

رياضة

لهذا السبب.. حسم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست

Lebanon 24
19-03-2024 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1176623-638464326991650719.jpg
Doc-P-1176623-638464326991650719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض نادي نوتنغهام فورست لعقوبة بخصم أربع نقاط من رصيده بعد انتهاكه القواعد الماليّة للدوريّ الإنجليزي الممتاز.
وكان نوتنغهام فورست قد أحيل إلى لجنة مستقلة في كانون الثاني الماضي بعد أن أعلن النادي عن خسائر تجاوزت الحدّ المسموح به خلال المواسم الثلاثة الماضية.
Advertisement

ونتيجة لهذه العقوبة، تراجع نوتنغهام فورست إلى المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وبات رصيده 21 نقطة

وكان إيفرتون قد تلقّى عقوبة ً مماثلة بخصم عشر نقاط من رصيده في نوفمبر الماضي قبل أن يتمّ تخفيضها أخيـرًا إلى ستّ نقاط في فبراير من العام الحاليّ.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:36 | 2024-03-19
00:00 | 2024-03-19
16:00 | 2024-03-18
13:00 | 2024-03-18
10:00 | 2024-03-18
08:38 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24