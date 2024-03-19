لهذا السبب.. حسم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فورست

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تعرّض نادي نوتنغهام فورست لعقوبة بخصم أربع نقاط من رصيده بعد انتهاكه القواعد الماليّة للدوريّ الإنجليزي الممتاز.وكان نوتنغهام فورست قد أحيل إلى لجنة مستقلة في كانون الثاني الماضي بعد أن أعلن النادي عن خسائر تجاوزت الحدّ المسموح به خلال المواسم الثلاثة الماضية.ونتيجة لهذه العقوبة، تراجع نوتنغهام فورست إلى المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وبات رصيده 21 نقطةوكان إيفرتون قد تلقّى عقوبة ً مماثلة بخصم عشر نقاط من رصيده في نوفمبر الماضي قبل أن يتمّ تخفيضها أخيـرًا إلى ستّ نقاط في فبراير من العام الحاليّ.(بي إن سبورتس)