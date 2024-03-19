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رياضة
كما خطف رونالدو.. الريال يصبّ تركيزه على نجم اليونايتد الشاب
Lebanon 24
19-03-2024
|
04:20
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يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في خطف لاعب جديد من مانشستر يونايتد في المستقبل القريب، على غرار ما حدث عام 2009 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن تقرير إسباني، أنَّ بيريز يخطط لتكرار سيناريو ضم رونالدو مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، بنفس الطريقة.
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وبحسب التقرير، فإن الريال يراقب غارناتشو بعناية، ويريد بيريز الاجتماع مع اللاعب عند سفر الفريق إلى مانشستر، لمواجهة مانشستر سيتي الشهر المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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