Advertisement

رياضة

كما خطف رونالدو.. الريال يصبّ تركيزه على نجم اليونايتد الشاب

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1176680-638464407947763244.jpg
Doc-P-1176680-638464407947763244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في خطف لاعب جديد من مانشستر يونايتد في المستقبل القريب، على غرار ما حدث عام 2009 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن تقرير إسباني، أنَّ بيريز يخطط لتكرار سيناريو ضم رونالدو مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، بنفس الطريقة.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن الريال يراقب غارناتشو بعناية، ويريد بيريز الاجتماع مع اللاعب عند سفر الفريق إلى مانشستر، لمواجهة مانشستر سيتي الشهر المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:40 | 2024-03-19
05:15 | 2024-03-19
02:06 | 2024-03-19
00:36 | 2024-03-19
00:00 | 2024-03-19
16:00 | 2024-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24