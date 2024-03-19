الإصابة تحرم الأرجنتين من ميسي

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سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم لمواجهتيه الوديتين القادمتين بسبب الإصابة.ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض مواجهتين وديتين أولهما ستكون أمام السلفادور وستقام فجر يوم السبت 23 آذار بتوقيت مكة المكرمة.وستكون المباراة الودية الثانية أمام كوستاريكا فجر يوم الأربعاء 27 آذار بنفس التوقيت.(بي إن سبورتس)