بالأرقام.. إليكم أكبر 10 ملاعب في السعودية

بهدف تطوير القطاع الرياضي، لا تزال السعودية تعمل على صرف الأموال، والإستثمار، من خلال جذب أهم اللاعبين العرب والأجانب من حول العالم. ولإتمام هذه المهمة، قامت السعودية بتطوير ملاعبها بشكل كبير، لدرجة أنّها أصبحت من أهم الملاعب حول العالم..

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وعليه، ما هي أكبر 10 ملاعب في السعودية؟

ملعب الملك فهد الدولي

يصنف كأكبر ملاعب المملكة العربية السعودية، ويقع بمدينة الرياض، وتم افتتاحه في عام 1987.

ويمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، ويستوعب نحو 68 ألف متفرج.

وقد استضاف عددا من المباريات المهمة والبطولات الدولية، ومن أهمها بطولة كأس العالم للشباب في عام 1989، و3 نسخ من بطولة كأس الخليج لأعوام 1988-2002-2014، بالإضافة لبطولة كأس العالم للقارات لثلاث سنوات لأعوام 1992- 1995- 1997.

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

يعرف الملعب بـ"الجوهرة المشعة" وقد تم افتتاحه في عام 2014، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

في قلب هذه المدينة الرياضية المترامية الأطراف يقع استاد الملك عبد الله الدولي، وهو ملعب لكرة القدم قادر على استيعاب 62,241 متفرجًا، ويحمل لقب أكبر ملعب في جدة وثاني أكبر ملعب في المملكة العربية السعودية، ولا يفوقه سوى ملعب الملك فهد بالرياض، ومن المثير للإعجاب أنه يصنف على أنه عاشر أكبر ملعب في العالم العربي وهو ملعب بارز بين أكبر الملاعب في آسيا. والجدير بالذكر أن الملعب حظي بشرف استضافة مباريات خلال كأس العالم للأندية 2023.

ملعب الملك عبد العزيز

يتسع الملعب لـ38 ألف متفرج، ويعتبر من الملاعب الرئيسية في المملكة، ومؤهل لاستاضفة البطولات المحلية والدولية.

وبدء بناؤه في عام 1981، ولمدة أربع سنوات، ليتم افتتاحه رسميا في عام 1985.

ويقع الملعب في مكة المكرمة وهو المقر الرسمي لنادي الوحدة.

استاد الأمير محمد بن فهد

بني هذا الملعب عام 1973، ويحتل مكانة خاصة في قلوب عشاق الرياضة والمجتمع المحلي على حد سواء. تم تسميته على اسم محمد بن فهد، الذي شغل منصب الحاكم السابق للمنطقة الشرقية، ما يجعله أول ملعب لكرة القدم من نوعه في المنطقة.

الملعب مخصص في المقام الأول لمباريات كرة القدم، وهو بمثابة الملعب الرئيسي للأندية المحلية، الاتفاق والنهضة. يتسع الملعب لنحو 36,000 متفرج، ويغطي مساحة تبلغ 105,929.06 مترًا مربعًا.

استاد الأمير عبد الله الفيصل

يقع استاد الأمير عبد الله الفيصل في الجنوب من مدينة جدة، وتحديدًا في حي الوزيرية، ويستضيف عددا من المباريات المحلية والدولية إلى جانب ملعب "الجوهرة" الواقع في مدينة الملك عبد الله الرياضية شمال جدة.

وتصل المساحة الإجمالية التي أنشئ عليها الاستاد إلى 340 ألف م2 تقريبا، ويتسع لنحو 27 ألف متفرج، ويتألف من ملعب عشب طبيعي، إضافةً إلى مدرجات مكشوفة بالكامل، وتم في الآونة الأخيرة إعادة تأهيل الملعب وتوسعته.

ملعب الأمير عبد الله بن جلوي

تم إنشاء الملعب في عام 1983، ليتم تجديده في عام 2009، ويتم استخدامه من أندية منطقة الإحساء، ويعتبر الملعب الرئيسي لناديي هجر والفتح.

يتسع الملعب لـ27 ألف متفرج.

استاد جامعة الملك سعود

وضع حجر أساس استاد جامعة الملك سعود، الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وافتتح في 2015. يقع في العاصمة الرياض، وتحديدًا في المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود.

تبلغ الطاقة الاستيعابية للاستاد لنحو 25 ألف متفرج، وتم تخصيص 34 بوابة للجماهير، ويحتوي أيضا على خمس غرف بث تلفزيوني وإذاعي، إضافة إلى مقاعد ومصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتألف الاستاد الرياضي من ملعب عشب طبيعي، إضافةً إلى مدرجات مظللة جزئيًّا، ويعد أول استاد في الرياض، والثاني في المملكة بعد استاد الملك عبدالله الدولي، ما يتيح للمشجعين مشاهدة المباريات والتفاعل معها بوضوح وعن قُرب، بسبب عدم وجود مضمار للجري في أرضيته.

الاستاد الرياضي في مدينة الملك عبد الله الرياضية

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الملك عبد الله الرياضية نحو 155.917م2، وتضم عددا من المنشآت مثل الاستاد الرياضي، ومبنى صالة الألعاب الرياضية المغلقة ومبنى بيت الشباب ومبنى المسرح ومبنى الإدارة ومبنى الأعضاء، إضافة إلى مبنى المسبح والملحقات.

تضم المدينة استادًا رياضيًا تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 25 ألف مقعد، ويحيط بأرضية الملعب مضمار للجري ومدرجات مكشوفة بالكامل.

استاد الأمير فيصل بن فهد

يعد استاد الأمير فيصل بن فهد مجمعًا متكاملًا لعدد من الأنشطة الرياضية، فضلًا عن التميز المعماري في انسيابية الحركة والتنقل بين أرجائه. تبلغ المساحة الإجمالية التي أنشئ عليها الاستاد نحو 120 ألف م2، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 22,500 متفرج، ويتألف من: ملعب عشب طبيعي، ومضمار للجري، ومدرجات مكشوفة بالكامل تكتسي باللون الأزرق.



ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

يقع شمال شرقي مدينة أبها، وتم افتتاح الملعب في عام 1984، وتستغرق المدة الزمنية للوصول للملعب من وسط المدينة حوالي 20 دقيقة بالسيارة.

تصل سعة الملعب لـ20 ألف متفرج، كما ويحتوي على مقاعد مكشوفة ومغطاة.(سبوتنيك)