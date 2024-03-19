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رياضة

القبض على 4 لاعبين كرة قدم بتهمة الاعتداء الجنسي.. من هم؟

Lebanon 24
19-03-2024 | 06:30
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ألقي القبض على 4 من لاعبي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني أمس الأثنين، بتهمة الاعتداء الجنسي بعد سماع أقوال صاحبة الشكوى.

واتهمت امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، المدافع برايان كوفري، والمهاجم أبييل أوسوريو، وحارس المرمى سيباستيان سوسا، ولاعب الوسط خوسيه فلورنتين، في واقعة يزعم أنها حدثت في فندق توكومان الذي أقام فيه الفريق بعد مباراة الدوري الأرجنتيني أمام أتليتيكو توكومان.
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وقال خوان روبلز أحد أعضاء فريق المحاماة الخاص بالمدعية: "أعلن المدعي العام أن الأشخاص الأربعة الذين حضروا هذه المحاكمة كمتهمين سيتم وضعهم في الحبس الاحتياطي.

وتابع: "سيتم حرمان الأشخاص الأربعة من حريتهم على ذمة حجز قسم الجرائم ضد الأفراد في إقليم توكومان".

وأضاف أن القضية تم تصنيفها على أنها "اعتداء جنسي متعمد ومؤلم من قبل شخصين أو أكثر".

ونفى سوسا هذه المزاعم عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" في الثامن من آذار الحالي، لكن الفريق أوقف اللاعبين الأربعة بعد أن بدأ الادعاء التحقيق. (روسيا اليوم)
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