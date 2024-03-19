بيكيه يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل تشافي مع برشلونة

رجح قائد نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، أن يواصل المدرب تشافي هيرنانديز مهامه على رأس الإدارة الفنية للنادي الكتالوني في الموسم المقبل.



وأعلن تشافي مطلع هذا العام أنه سيرحل عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، لكن زميله السابق في "البارسا" والمنتخب الإسباني بيكيه شكك في الأمر.

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وقال بيكيه الذي يعرف تشافي أفضل من غيره حيث سبق له أن لعب بجانبه 312 مباراة وكان الثنائي ضمن أبرز اللاعبين في الحقبة الذهبية للفريق الكتالوني بين العامين 2008 و2012، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أعتقد أن قرار تشافي سليم بنسبة 100 بالمئة.. دعونا نرى، أعتقد أنه سيبقى".



وأضاف بيكيه (37 عاما) الذي لعب لفترة وجيزة تحت قيادة تشافي عندما تولى الأخير تدريب برشلونة قبل أن يعتزل (بيكيه) في العام 2022: "أنا لا أتحدث مع تشافي كل يوم، لكننا تحدثنا عدة مرات"، مضيفا أن استمرار تشافي مع برشلونة سيكون الحل الأمثل مع الأخذ في الاعتبار المرشحين المتاحين لخلافته "أريد الأفضل له لأنني متأكد من أنه سيكون الأفضل للنادي".



تصريح بيكيه يبدو مفاجئا لأن تشافي أكد في أكثر من مناسبة أن قرار رحيله عن برشلونة في 30 يونيو المقبل لا رجعة فيه. (روسيا اليوم)