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رياضة

"فصل جهاز التنفس الصناعي".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:30
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أعلنت إدارة مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية، فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر المصري.

وقالت إدارة المستشفى في بيان رسمي: بتوفيق المولى عز وجل وبناء على مجهودات الطاقم الطبي في وحدة الرعاية المركزة لمستشفى زمزم، تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن الكابتن أحمد رفعت واسترداد الوعي بشكل جزئي.

 وأضاف بيان المستشفى: لكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كامل أموره الطبية.

 وقد تعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية حيث سقط أرضا، خلال مشاركته في مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

( روسيا اليوم)
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