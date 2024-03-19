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رياضة

صورة قدم رونالدو "المدمرة" تثير الجدل

Lebanon 24
19-03-2024 | 16:00
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يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي يعاني من إصابة لم يعلن عنها ناديه في الأيام الأخيرة.

 ويقضي رونالدو حاليا إجازة قصيرة قبل التحاقه بمعسكر منتخب البرتغال، لخوض مواجهة ودية، استعدادا لبطولة يورو 2024.

 وكان النجم صاحب الـ39 عاما نشر صورة له أثناء لحة استرخاء أمام حمام سباحة، عبر حسابه بموقع "إنستغرام".

من جهتها، أشارت إذاعة talk sport الإنجليزية، إلى أن الصورة تظهر معاناة رونالدو من إصابة على مستوى القدمين.

 وظهرت أقدام رونالدو في صورته الأخيرة، وهي مليئة بالتورمات والكدمات، ما يؤكد تعرضه لضربات موجعة بهما خلال مبارياته الأخيرة مع النصر، ما جعل مشجعيه يشعرون بالذهول من الشكل الذي أصبحت عليه.

 ورغم نجاح رونالدو في الحفاظ على لياقته البدنية على مدار مسيرة شهدت خوضه أكثر من 1000 مباراة مع الأندية ومنتخب البرتغال، إلا أن قدمه كانت ثمن للعظمة التي يقدمها في الملاعب، بحسب وصف مشجعيه.

 وفي ذات السياق، علق أحدهم: "قدم رونالدو تبدو كأنها مطبوخة، وهذا انعكاس لعشرين عاما من ممارسة كرة القدم على أعلى مستوى، إنه الجنون".

 ويبدو أن حالة قدمي "الدون" دفعت المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز لإراحته عند مواجهة السويد وديا  يوم الخميس المقبل، على أن يشارك في المباراة التالية ضد سلوفينيا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

( روسيا اليوم)
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