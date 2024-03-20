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رياضة

انتكاسة جديدة.. ريال مدريد يعلن تجديد إصابة كورتوا في الركبة

Lebanon 24
20-03-2024 | 00:00
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مني حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بانتكاسة جديدة الثلاثاء، إثر تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات فريقه.

 وكان كورتوا، الذي غاب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، عاد إلى الملاعب في الأسابيع الأخيرة.

 وقال ريال مدريد متصدر الدوري المحلي، في بيان: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

ومن غير المرجح أن يلعب كورتوا مع ريال مدريد خلال ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، بينما كان قد استبعد نفسه من المشاركة في صفوف منتخب بلجيكا في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.

 وحاز الحارس الأوكراني أندري لونين على ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على حساب كيبا أريسابالاغا المعار من تشلسي الإنجليزي.

 ويواجه ريال مدريد مانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ربع نهائي المسابقة القارية الشهر المقبل.

( سكاي نيوز)
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