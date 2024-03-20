لاستبدال صلاح... رئيس ليفربول يلجأ إلى "دفاتره القديمة"

سيعود مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم الجديد في ليفربول الإنجليزي إلى دفاتره القديمة من حقبة توليه الإدارة الرياضية لإيجاد معوض النجم المصري محمد صلاح وهو الهولندي جونيل مالين لاعب دورتموند الألماني والذي كان على أجندة المسؤول في فترة سابقة.

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وعاد إدواردز للعمل في ليفربول مجدداً بمنصب مختلف عن الذي تولاه في فترة سابقة، إذ سيكون المسؤول عن الفترة الانتقالية المقبلة، والتي ستشهد رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن النادي بعد 9 أعوام قضاها معه.





وبحسب موقع "ليفربول.كوم" المختص بمتابعة أخبار الفريق الأحمر فإن أمام إدواردز مهمة ليست بالسهلة وهي تحديد مصير النجم المصري محمد صلاح الذي يدلف نحو العام الأخير من عقده مع النادي ومع اقترابه من عامه الثاني والثلاثين.

وأتبع: يفضل إدواردز الشبّان دائماً، إذ يحرص على التعاقد مع اللاعبين الصغار بالعمر والتخلص من اللاعبين الذين تقدم بهم السن نوعاً ما، وبالتأكيد أنه سيكون بحاجة إلى اتخاذ قرار بخصوص الهداف صلاح خلال الصيف الحالي.

وترددت أنباء حول تلقي ليفربول الصيف الماضي عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لكنه بقي في ناديه بنهاية المطاف.





وواصل: إدواردز سيبحث عن خليفة صلاح، ولحسن حظه أن في مفكرته ما قد يساعده على ذلك، وهو اللاعب الهولندي دونيل مالين الذي كان يراقبه مايكل عندما كان مع آيندهوفن قبل انتقاله إلى دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار إلى أن ليفربول من ضمن الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع جناح دورتموند إذ تبلغ قيمته السوقية قرابة 60 مليون يورو.

وأتبع موقع "ليفربول.كوم": بالنسبة لمتوسط الأهداف لكل مباراة فإن مالين يتفوق على صلاح بوضوح، إذ تبلغ نسبة الأول 0.65 مقابل 0.58 للأسطورة المصري.

وأصبح صلاح الأسبوع الماضي أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفاً في 7 مواسم متتالية، كما بات أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد". (العربية)