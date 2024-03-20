تطوّر مفاجىء في قضيّة داني ألفيس... ماذا قرّرت المحكمة اليوم؟

قضت محكمة في برشلونة اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو، رغم أنه لم يقض سوى ربع مدة عقوبته البالغة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.



ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يُتّخذ بالإجماع. (سكاي نيوز)

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