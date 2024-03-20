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رياضة

مصر.. هل تواجه إسرائيل في فرنسا؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 09:49
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إمكانية لعب المنتخب الإسرائيلي للشباب، أمام مصر أو العراق في بطولة كرة القدم الأولمبية التي ستقام في باريس الصيف المقبل.

وقالت القناة الساعة بالتلفزيون الإسرائيلي، إنه" للمرة الثالثة في تاريخه، سيلعب المنتخب الإسرائيلي في بطولة كرة القدم الأولمبية"، متسائلة عن من سيقابل المنتخب العبري مصر والعراق هناك.
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وبحسب القناة، سيعرف الفريق الإسرائيلي اليوم الأربعاء، من سيلتقي في بطولة كرة القدم الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف.

وكان قد تم وضع إسرائيل في المستوى D من البطولة التي ستسحب قرعة البطولة مساء اليوم، حيث لن تتمكن من مواجهة خصم أوروبي في دور المجموعات.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الفرق التي من الممكن أن تقع في مواجهة الفريق الإسرائيلي، ليسوا سوى الفريق المجاور مصر والفريق العراقي.

ولفتت القناة إلى أن ماليزيا، رفضت عدة مرات استضافة إسرائيل في أي بطولة عالمية، وكذلك المنتخب الإندونيسي، يرفض اللعب أمام نظيره الإسرائيلي.

ويشارك في البطولة الأولمبية التي ستقام في الفترة ما بين 24 حزيران و9 آب 2024  16 فريقا، وسيتم تقسيمهم إلى أربعة أدوار، على أن يتأهل الفريقان الحاصلان على المركز الأول في كل منزل إلى الدور ربع النهائي.

وفي كل الأحوال، سيتم تتويج بطل جديد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بعد عدم تأهل آخر بطل فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وهو المنتخب البرازيلي. (روسيا اليوم)
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