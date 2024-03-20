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رياضة
عن لعبه مع المنتخب.. هذا ما قاله كروس
Lebanon 24
20-03-2024
|
12:11
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لم يستبعد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، الذي عاد لمنتخب بلاده بعد ثلاثة أعوام من اعتزال اللعب الدولي، الاستمرار مع المنتخب بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، كما يتطلع أيضا إلى توقيع عقد جديد مع ريال مدريد الإسباني.
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وأعلن كروس (34 عاما)، الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 والذي شارك في 106 مباريات دولية، عودته للعب الدولي في شباط الماضي واستُدعي ضمن التشكيلة التي أعلنها يوليان ناغلزمان مدرب المنتخب للمباراتين الوديتين أمام فرنسا في 23 آذار الجاري وهولندا بعدها بثلاثة أيام، وذلك استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في يونيو المقبل.
وقال كروس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء لدى سؤاله عن مواصلة اللعب مع المنتخب بعد البطولة الأوروبية: "لم أفكر في الأمر كثيرا حقا، إذ أن القرار يتعلق بالبطولة التي تنتظرنا.. أحتاج أولا إلى حسم مسألة عقدي مع النادي. حيث أنني ليس لدي عقد حتى الموسم المقبل".
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب قال إنه كان قد مدد عقده السابق في وقت متأخر من الموسم ولم تكن هناك أي مشكلات مع النادي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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