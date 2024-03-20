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رياضة

فورمولا1.. عودة مرتقبة لسائق فيراري كارلوس ساينز

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:00
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قال فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات إن سائقه كارلوس ساينز، في طريقه للعودة للمنافسات في سباق جائزة أستراليا الكبرى، الأحد، بعد تعافيه من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية.
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وانسحب ساينز، الذي احتل المركز الثالث في الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين، وكان آخر سائق يتفوق على سائقي «رد بول» عندما فاز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي، من جائزة السعودية الكبرى بعد تشخيص حالته الصحية.

وقال الفريق الإيطالي، الأربعاء، إن السائق الإسباني، الذي حل أوليفر بيرمان (السائق الاحتياطي) بدلاً منه في سباق السعودية، من المفترض أن يعود إلى مقعد القيادة في ألبرت بارك هذا الأسبوع.(الشرق الأوسط)

المصدر: الشرق الأوسط
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