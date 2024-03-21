ما مستقبل علي مبخوت مع "الأبيض"؟

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يغيب اللاعب علي مبخوت عن قائمة منتخب الإمارات، التي تستعد لخوض مباراتين أمام منتخب اليمن، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.كما لم يشارك مبخوت في مباريات "الأبيض" في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، التي أقيمت على الأراضي القطرية.وفي مؤتمر صحفي يسبق مواجهة منتخب الإمارات مع منتخب اليمن، سُئل مدرب "الأبيض"، باولو بينتو، عن مستقبل علي مبخوت مع الفريق، وأجاب قائلاً: "لا أعلم ما يخبئه المستقبل حول انضمام اللاعب إلى المنتخب أو عدمه".وأضاف: "لكن ما لاحظته في نهائيات كأس آسيا من أمور داخل الملعب وخارجه فإنه لا يخدم خطة وتطلعات المدرب، كما أنه تعرض للإصابة قبل مباراة إيران، أنا أتطلع دائمًا للعناصر الجاهزة التي بإمكانها تمثيل المنتخب".ويعتبر اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 85 هدفًا، بعد خوضه 111 مباراة دولية.(سي ان ان)