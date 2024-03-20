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رياضة

باريس سان جرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:30
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فاز باريس سان جيرمان الفرنسي خارج أرضه أمام هاكن السويدي 2-1 اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.
وتقدم الفريق الباريسي بواسطة اللاعبة إيفا جايتينو (23) ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة روزا كافاجي (42) ثم عاد باريس سان جيرمان ليسجل الهدف الثاني بتوقيع تابيتا تشاوينغا في الدقيقة 74.
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المصدر: بي إن سبورتس
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