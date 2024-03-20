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رياضة
خبر مفاجئ.. السيتي وتشيلسي مهددان بالطرد لهذا السبب!
Lebanon 24
20-03-2024
|
17:30
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أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي وتشيلسي يواجهان تهديدا بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، يواجه السيتي وتشيلسي خطر الطرد من البريميرليغ، إذا ثبتت إدانتهما بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
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وأوضحت الصحيفة أن السيتي يواجه 115 تهمة من المسؤولين القانونيين للدوري الإنجليزي في شباط 2023، ومن المتوقع أن تبدأ لجنة مستقلة النظر في القضية خلال الفترة المقبلة.
وأفادت بأن تشيلسي لم يتم توجيه التهمة الرسمية له بعد، لكن تم الإبلاغ في الصيف الماضي، أنه ارتكب مخالفات مالية خلال حقبة المالك السابق رومان أبراموفيتش، الذي قدم مدفوعات لوكلاء من حسابات لم تمر عبر الدفاتر الرسمية للنادي.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن أحدث الحسابات المالية لتشيلسي أظهرت أنه تم وضع 150 مليون جنيه إسترليني جانبًا، عندما اشترى تود بويلي النادي، لتغطية التكاليف القانونية المحتملة.
وذكرت "ذا صن" أنه تم تحذير عملاقي البريميرليج أنهما قد يواجهان العقوبة القصوى الآن من قبل اللجنة التي خصمت 4 نقاط من رصيد نوتنجهام فورست هذا الأسبوع.
وتتراوح العقوبات من التحذير وخصم النقاط وحتى الطرد من الدوري الإنجليزي، وإذا ثبتت التهم الموجهة إلى الناديين فإنهما أقرب إلى التعرض للعقوبة القصوى.(موقع كورة)
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