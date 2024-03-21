الاتحاد الفلسطيني يطالب "فيفا" بمعاقبة فرق العدو الإسرائيلي

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طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الاتحاد الدولي (فيفا)، فرض عقوبات "فورية ومناسبة" على الأندية والمنتخبات التابعة للعدو الإسرائيلي ردًا على الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان التي يرتكبها في فلسطين وخاصة في غزّة.وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي، إن المقترح الذي أيدته ستة اتحادات أعضاء أرسله في 11 آذار الجاري، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقرّرة في بانكوك التايلاندية في السابع عشر من أيار المقبل.وأشار إلى استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعب كرة قدم فلسطينيّاً منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول الماضي من عام 2023، إضافة إلى تدمير مرافق كرة قدم في القطاع.ودعا إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من جانب اتحاد الكرة في الكيان المحتلّ متمثّلة في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن بطولة الدوري بالكيان". وهي الأراضي التي ينتمي إليها اتحاد الكرة الفلسطيني.واعتبر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن ذلك "يُعدّ انتهاكًا للعديد من قوانين فيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحةً باحتلال للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات فيفا".وكان الاتحاد الفلسطيني أثار قضية أندية الكيان أكثر من مرة. وجدّد في بيانه مرة أخرى تأكيده بأن المفاوضات والاقتراحات والنهج المرن قد أثبتوا عدم جدواهم في معالجة هذه الانتهاكات.ويشارك منتخب فلسطين في الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وينافس في المجموعة التاسعة والأخيرة مع أستراليا ولبنان وبنغلادش.ويتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى الدور النهائي من التصفيات، ويحتل منتخب فلسطين الترتيب الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل مع لبنان وهزيمة من أستراليا، وسيخوض مباراة الجولة الثالثة أمام بنغلادش الخميس. (win win)