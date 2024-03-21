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رياضة
مرضه أخاف الجميع.. هل يعاني نجم "برشلونة" من مشاكل في القلب؟
Lebanon 24
21-03-2024
|
02:59
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كشف نادي "برشلونة" الإسباني لكرة القدم عن الحالة الصحية للظهير الأيمن للفريق، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو.
وقال برشلونة في بيان له، أمس الأربعاء: "لم يسافر لاعب الفريق الأول جواو كانسيلو إلى مدريد نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في المباراة ضد أتلتيكو مدريد بناء على مشورة طبية".
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وأضاف: "اجتاز جواو كانسيلو الاختبارات التي أجريت تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي بشكل دقيق، وسينضم إلى منتخب البرتغال".
وكان أطباء برشلونة اشتبهوا في معاناة كانسيلو من إصابة وراثية في القلب، بسبب تعرض أحد أقاربه لنفس الحالة، لذا تم استبعاده من مباراة أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع الماضي في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.
ولم يعلن برشلونة عن طبيعة حالة كانسيلو لأنها مسألة شخصية وحساسة، وتتعلق بالسرية الخاصة باللاعب، لا سيما أنها مرتبطة بمرض أحد أفراد عائلته. (روسيا اليوم)
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