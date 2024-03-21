17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تصفيات آسيا لمونديال 2026.. الأردن يفوز على باكستان
Lebanon 24
21-03-2024
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد مهاجم مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، منتخب الأردن إلى فوزه الأوّل في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بتسجيله ثنائية خلال انتصاره السهل الخميس على مضيفه باكستان 3-0.
Advertisement
وكان منتخب الأردن حقق بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة أفضل نتيجة بتاريخه في كأس آسيا عندما حلّ وصيفاً لقطر المضيفة مطلع السنة، لكنه لم يتأهل إلى كأس العالم وكان أقرب مشوار له في تصفيات 2014، عندما خسر ملحقاً عالمياً أمام الأوروغواي.
قبلها، كانت انطلاقته مخيبة في التصفيات بخسارة على أرضه أمام السعودية 0-2 وتعادل على أرض طاجيكستان 1-1 ضمن المجموعة السابعة.
وسجّل موسى التعمري هدفيه في الدقيقتين الثانية والسادسة والثمانين، بينما سجل علي علوان هدفه في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ليرفع الأردن رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع طاجيكستان التي تلعب في وقت لاحق مع مضيفتها السعودية المتصدرة برصيد 6 نقاط.
وتتجدّد المواجهة بين المنتخبين الثلاثاء على استاد عمان الدولي. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
Lebanon 24
لمن لديه دولارات داخل المصرف.. الخبر هذا مهم!
15:31 | 2024-03-20
20/03/2024 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
إذا أردتم الحصول على جواز سفر في لبنان.. إليكم آخر معلومة
16:07 | 2024-03-20
20/03/2024 04:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة
Lebanon 24
وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة
03:06 | 2024-03-21
21/03/2024 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: سعر صحن الفتوش في رمضان.. كيف تغير قبل وخلال الأزمة
Lebanon 24
بالأرقام: سعر صحن الفتوش في رمضان.. كيف تغير قبل وخلال الأزمة
15:30 | 2024-03-20
20/03/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي يغادر لبنان.. خبرٌ يعلن السبب!
Lebanon 24
السفير السعودي يغادر لبنان.. خبرٌ يعلن السبب!
14:25 | 2024-03-20
20/03/2024 02:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:30 | 2024-03-21
تعثر مفاجئ لمنتخب سوريا في ميانمار
11:30 | 2024-03-21
أستراليا تهزم لبنان بثنائية.. وتقترب من الدور الثالث
06:30 | 2024-03-21
"كابوسه" لم ينتهِ بعد.. داني ألفيس مازال في السجن رغم قرار المحكمة!
02:59 | 2024-03-21
مرضه أخاف الجميع.. هل يعاني نجم "برشلونة" من مشاكل في القلب؟
01:30 | 2024-03-21
الاتحاد الفلسطيني يطالب "فيفا" بمعاقبة فرق العدو الإسرائيلي
00:00 | 2024-03-21
ما مستقبل علي مبخوت مع "الأبيض"؟
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
21/03/2024 20:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
21/03/2024 20:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
21/03/2024 20:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24