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رياضة

تصفيات آسيا لمونديال 2026.. الأردن يفوز على باكستان

Lebanon 24
21-03-2024 | 09:10
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قاد مهاجم مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، منتخب الأردن إلى فوزه الأوّل في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بتسجيله ثنائية خلال انتصاره السهل الخميس على مضيفه باكستان 3-0.
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وكان منتخب الأردن حقق بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة أفضل نتيجة بتاريخه في كأس آسيا عندما حلّ وصيفاً لقطر المضيفة مطلع السنة، لكنه لم يتأهل إلى كأس العالم وكان أقرب مشوار له في تصفيات 2014، عندما خسر ملحقاً عالمياً أمام الأوروغواي.

قبلها، كانت انطلاقته مخيبة في التصفيات بخسارة على أرضه أمام السعودية 0-2 وتعادل على أرض طاجيكستان 1-1 ضمن المجموعة السابعة.

وسجّل موسى التعمري هدفيه في الدقيقتين الثانية والسادسة والثمانين، بينما سجل علي علوان هدفه في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ليرفع الأردن رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع طاجيكستان التي تلعب في وقت لاحق مع مضيفتها السعودية المتصدرة برصيد 6 نقاط.

وتتجدّد المواجهة بين المنتخبين الثلاثاء على استاد عمان الدولي. (سكاي نيوز عربية) 
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