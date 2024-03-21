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رياضة

أستراليا تهزم لبنان بثنائية.. وتقترب من الدور الثالث

Lebanon 24
21-03-2024 | 11:30
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باتت أستراليا على بعد نقطة من بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد فوز ثالث تواليا على حساب ضيفها لبنان 2-0 الخميس.

وأمام 27 ألف متفرج على ملعب "وسترن سيدني"، افتتح لاعب وسط سانت ميرين الاسكتلندي، كيانو باكوس، باب التسجيل لأستراليا عندما لعب كرة عرضية من الجهة اليمنى، لكنها سلكت طريق المرمى خادعة حارس مرمى لبنان مصطفى مطر.
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وعزز كاي رولز من تقدم أستراليا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54، بتسديدة من زاوية ضيقة إلى سقف المرمى.
 
ورفعت أستراليا رصيدها إلى تسع نقاط وتجمد رصيد لبنان عند نقطتين ضمن المجموعة التاسعة التي تشهد لاحقا مواجهة بين فلسطين وبنغلادش على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. (روسيا اليوم)
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