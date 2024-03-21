تعثر مفاجئ لمنتخب سوريا في ميانمار

تعثر منتخب سوريا بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ميانمار يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وافتتح منتخب ميانمار التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب سو مو كياو.

وأدرك علاء الدين الدالي هدف التعادل لمنتخب سوريا بحلول الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب سوريا رصيده إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة الثانية بفارق خمس نقاط عن اليابان المتصدرة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات) ونقطة واحدة أمام كوريا الشمالية الثالثة.

ويتذيل ميانمار المجموعة بنقطة واحدة.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

( روسيا اليوم)