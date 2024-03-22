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رياضة
أبدى ندمه على القرار.. لاعب شهير يكشف: انتقلت إلى "برشلونة" بسبب امرأة!
Lebanon 24
22-03-2024
|
01:24
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كشف النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، عن كواليس انتقاله من "آرسنال" نحو "برشلونة" في العام 2000، بعد تتويجه بطلاً للعالم وأوروبا مع منتخب فرنسا.
ودفع برشلونة مبلغاً يقارب 14 مليون يورو من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الشهير وقتها، مع انتقال مارك أوفر مارس لآرسنال، ولكن بيتي استمر موسماً وحيداً مع الفريق الكتالوني ولم يكن ناجحاً.
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وقال بيتي مع "Stadium Astro": "رحلت عن آرسنال من أجل امرأة، أعجبت دوماً ببرشلونة وريال مدريد كونهما الأكبر في العالم، ولكن كان يجب أن أبقى في آرسنال".
وأضاف: "أحياناً العشب لا يكون أخضر في كل الأماكن، وأن من الأفضل أن تبقى حيث يحبونك، وحيث السعادة والنجاح، لو عدت بالزمن لاتخذت قراراً مختلفاً".
ويقصد بيتي بتلك الامرأة زوجته أجاثي لو فونتان التي تزوجها في 2000، ولكن انفصلا عن بعضهما البعض عقب عامين فقط. (في الجول)
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