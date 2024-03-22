رغم الجراح.. فلسطين تفوز آسيوياً وإسرائيل تخسر أوروبياً بكرة القدم

تواصلت أمس الخميس تصفيات كرة القدم في آسيا وأوروبا، حيث خاض المنتخب الفلسطيني مباراته الثالثة في المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، فيما خاض المنتخب الإسرائيلي مباراة ضمن تصفيات ملحق الصعود لبطولة أوروبا 2024.

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وقد ارتقى المنتخب الفلسطيني إلى المركز الثاني في المجموعة التاسعة خلف استراليا المتصدرة، بعد اكتساحه نظيره البنغالي بخماسية نظيفة الخميس على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت المعتمد ملعبا بيتي لـ"الفدائي"، في ختام الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.



في المقابل، خسرت إسرائيل أمام أيسلندا بنتيجة 1-4 في ملحق تصفيات بطولة أوروبا، لتحجز أيسلندا مكانها في نهائي تصفيات المسار الثاني بملحق الصعود لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.



وستواجه أيسلندا منافستها أوكرانيا في نهائي المسار الثاني لملحق التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيحصل الفائز على مكان في المجموعة الخامسة بنهائيات ألمانيا إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا. (سكاي نيوز)