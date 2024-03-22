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رياضة
دعوى قضائية ضد إنييستا.. ما السبب؟
Lebanon 24
22-03-2024
|
08:27
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طالبت سلطات الضرائب اليابانية لاعب كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا بدفع 580 مليون ين ياباني ، (حوالي 3.5 مليون يورو) لعدم إعلانه بشكل صحيح عن دخله خلال إقامته في البلاد.
وإنييستا هو واحد من ثلاثة لاعبي كرة قدم أجانب لعبوا مع فرق يابانية، وتطالبهم مصلحة الضرائب اليابانية بمبالغ مختلفة لعدم امتثالهم بشكل صحيح لالتزاماتهم الضريبية، مما أدى إلى مبلغ إجمالي غير معلن قدره 2100 مليون ين (12.7 مليون يورو)، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليابانية NHK اليوم الجمعة.
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ووفقا لعدة مصادر نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قرر مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا، الذي تقع مدينة كوبي تحت ولايته القضائية، أن إنييستا لم يعلن عن نحو 860 مليون ين (حوالي 5.2 مليون يورو) حصل عليها مقابل أتعابه في أثناء توقيع عقده مع فيسيل كوبي، الذي لعب له في الفترة ما بين تموز 2018 وتموز 2023.
وتعتبر السلطات اليابانية أن إنييستا البالغ 39 عاما، كان مقيما في اليابان لأغراض ضريبية، حيث كان يعيش خلال تلك الفترة مع عائلته في مدينة كوبي التي كان سفيرا ثقافيا لها.
وبناء على ذلك تطالب وكالة الضرائب اليابانية من نجم برشلونة السابق، الذي يلعب حاليا لنادي الإمارات، مبلغا قدره 580 مليون ين يتضمن رسوما إضافية لعدم سداد الضرائب المتراكمة، وفقا للإذاعة اليابانية الرسمية. (روسيا اليوم)
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