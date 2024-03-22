بيتي يعترف: انتقلت إلى برشلونة بسبب امرأة

اعترف إيمانويل بيتي، بطل كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، أنه انتقل إلى برشلونة في صيف 2000 بسبب امرأة.



وفي مقابلة إعلامية نقلتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية، يوم الجمعة، اعترف بيتي أن السبب الذي دفعه إلى التوقيع مع برشلونة عندما كان متألقا بقميص أرسنال، كانت امرأة، ولم يعط اللاعب السابق المزيد من التفاصيل، لكنه أضاف: لطالما أحببت برشلونة وريال مدريد، إنهما من أفضل الأندية في العالم، لكن كان يجب أن أبقى في أرسنال، إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء، كنت سأتخذ قرارا مختلفا.

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وبدأ الفرنسي مسيرته في موناكو قبل التوقيع لأرسنال في 1997، حيث أمضى ثلاثة مواسم ناجحة، وفي 2000 وردا على توقيع لويس فيغو لريال مدريد، تعاقد رئيس برشلونة آنذاك، جوان غاسبارت، مع بيتي، وكان على الفرنسي الذي اعتاد اللعب كمحور، التعامل مع المدرب سيرا فيرير الذي اعتمد عليه في قلب الدفاع، ولم يتمكن بطل المونديال من التأقلم بعدها لينتقل إلى تشيلسي الإنكليزي في الموسم التالي. (العربية)