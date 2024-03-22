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رياضة

مانشيني يستبعد البليهي من معسكر المنتخب لهذا السبب

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:00
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قرر المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، استبعاد المدافع علي البليهي من معسكر "الأخضر" المقام حاليا في العاصمة الرياض.

 ويأتي استبعاد البليهي من قائمة "الأخضر" الذي يستعد لمواجهة طاجيكستان الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027،  لعدم قدرته على المشاركة في مواجهة طاجيكستان بسبب الإيقاف.

وقال المنتخب السعوي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني اللاعب محمد آل فتيل للانضمام للمعسكر الحالي في الرياض".

وأضاف: "كما استبعد علي البليهي من المعسكر لعدم قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة أمام طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف لحصوله على إنذارين".

 ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام منتخب طاجيكستان الثاني.

 ويحتاج المنتخب السعودي إلى نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث المقبلة في الدور الثاني من التصفيات لضمان التأهل رسميا إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2026.

( روسيا اليوم)
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