Advertisement

رياضة

مصر تهزم نيوزيلندا بكأس "عاصمة مصر"

Lebanon 24
22-03-2024 | 19:56
A-
A+
Doc-P-1178135-638467551159178059.jpg
Doc-P-1178135-638467551159178059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فازت مصر على ضيفتها نيوزيلندا 1-0 الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ضمن كأس عاصمة مصر الودية التي تشهد أيضا مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس السبت، وذلك في أول مباراة لـ"الفراعنة" بقيادة مدربهم الجديد حسام حسن.
Advertisement
وغاب عن المنتخب نجمه الأول محمد صلاح الذي طلب البقاء مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد تعافيه أخيرا من إصابة تعرض لها مطلع النهائيات القارية.
وأثار غياب صلاح جدلا، خصوصا أنه عاد للمشاركة مع فريقه وخاض أربع مباريات.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-03-22
13:30 | 2024-03-22
11:38 | 2024-03-22
08:27 | 2024-03-22
04:57 | 2024-03-22
02:30 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24