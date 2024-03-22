مصر تهزم نيوزيلندا بكأس "عاصمة مصر"

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فازت مصر على ضيفتها نيوزيلندا 1-0 الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ضمن كأس عاصمة مصر الودية التي تشهد أيضا مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس السبت، وذلك في أول مباراة لـ"الفراعنة" بقيادة مدربهم الجديد حسام حسن.وغاب عن المنتخب نجمه الأول محمد صلاح الذي طلب البقاء مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد تعافيه أخيرا من إصابة تعرض لها مطلع النهائيات القارية.وأثار غياب صلاح جدلا، خصوصا أنه عاد للمشاركة مع فريقه وخاض أربع مباريات.