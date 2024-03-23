نتيجة غير متوقعة.. لاعب أردني يتفوق على مبابي!

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استطاع النجم الأردني موسى التعمري التفوق على النجم الفرنسي كيليان مبابي من حيث السرعة بين جميع لاعبي الدوري الفرنسي.ويعد التعمري نجم نادي مونبيلييه الفرنسي أحد أبرز لاعبي المسابقة في الموسم الحالي وفي رصد لأسرع لاعبي البطولة حتى الآن وقع وصيف كأس آسيا الأخيرة في المركز الرابع بينما اختفي اسم مبابي بين أسرع 10 لاعبين بشكل صادم.وتصدر الكاميروني فارس مومبانيا القائمة بسرعة 36.37 كيلومتر في الساعة تلاه البرتغالي ماتياس بيريرا بـ 36.35 وبعده الفرنسي رومان ديل كاستيو بسرعة 36.32 وتقاسم التعمري المركز الرابع مع الفرنسي أندي بيلمار بسرعة وصلت 36.31 تلاهما النرويجي وارين كامانزي 36.20 والكاميروني إنزو تشاتو 36.17 والفرنسي ألان فيرجينيوس 36.12 والفرنسي جوناثان كلاوس 36.11 والغابوني شافي بابيكا بـ 36.1.وانتقل التعمري إلى فرنسا الصيف الماضي قادماً من أود-إيفرلي لوفين البلجيكي، ومنذ قدومه إلى مونبلييه لعب الجناح الأردني 21 مباراة دورية حتى الآن سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3. (العربية)