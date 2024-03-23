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رياضة

خلال لقاء نيوزيلندا.. لاعب مصري يتعرّض لإصابة خطيرة ويُغادر الملعب باكياً (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:00
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في نصف نهائي بطولة "كأس عاصمة مصر" لكرة القدم ضمن سلسلة "الفيفا"، غادر نجم خط وسط منتخب مصر إمام عاشور ملعب مواجهة "الفراعنة" ونيوزيلندا باكيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

وقاد عاشور هجمة منظمة لمنتخب مصر في الدقيقة 23، قبل أن تصله الكرة داخل منطقة الجزاء، وعندما انفرد عاشور بالحارس تدخل عليه أحد مدافعي نيوزيلندا بقوة ليسقطه أرضا.
 
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وبدا من خلال إشارات إمام عاشور أنه تعرض لإصابة قوية في كتفه، ودخل في نوبة بكاء خلال تلقيه الكشف المبدئي من الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة وأثناء مغادرته الملعب.
 
 
 
 
 
وأشرك حسام حسن، مدرب منتخب مصر، حمدي فتحي على حساب إمام عاشور.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية "الفار" لمتابعة اللقطة التي تعرض خلالها عاشور للإصابة، ليمنح ركلة جزاء لمنتخب مصر ترجمها مصطفى محمد إلى هدف.

وفازت مصر على ضيفتها نيوزيلندا 1-0 أمس الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ضمن كأس عاصمة مصر الودية التي تشهد أيضا مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس اليوم السبت، وذلك في أول مباراة لـ"الفراعنة" بقيادة مدربهم الجديد حسام حسن.(روسيا اليوم)

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